Rektori prestižnih evropskih univerziteta: Stojimo uz akademsku zajednicu u Srbiji

Rektori i predsednici univerziteta u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U. i Studentska unija Circle U. (CUSU) saopštili su da stoje solidarno sa studentima, zaposlenima i rukovodstvom Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu je jedan od osnivača te evropske univerzitetske Alijanse. "Kao partneri koji blisko sarađuju sa Univerzitetom u Beogradu ne možemo ostati nemi dok se autonomija i nezavisnost jedne naše članice nalaze pod pritiskom. Kada se preti akademskoj slobodi u jednoj zemlji, podriva se integritet evropske akademske zajednice u celini", piše u saopštenju za javnost. Pozvali su vlasti u Srbiji da odmah prestanu sa svim vidovima zastrašivanja studenata,