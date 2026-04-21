Sofronijević: Izdato 100.000 potvrda u okviru "Svoj na svome", građani da što pre uplate naknadu

Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević izjavila je da je juče u 16 časova i 29 minuta izdata stohiljadita potvrda po Zakonu "Svoj na svome".

Ovaj podatak, kako je navela, jasno potvrđuje visok stepen efikasnosti nadležnih organa, kao i snažnu institucionalnu posvećenost unapređenju pravne sigurnosti građana u oblasti imovinskih odnosa, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva. "Ostvareni rezultat predstavlja potvrdu odgovornog i sistematičnog rada državnih organa, ali i poverenja koje su građani ukazali ovom procesu. Posebno želim da istaknem posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih koji su