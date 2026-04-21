Srbija i region 17. aprila pismom upozoreni da bi kolektivno mogli da izgube 700 miliona evra od EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos upozorila je pismeno šest država Zapadnog Balkana da rizikuju da do polovine ove godine kolektivno izgube preko 700 miliona evra iz Plana rasta EU zbog neispunjavanja reformi.

To saznaje Radio slobodna Evropa (RSE) iz pouzdanih izvora u Evropskoj komisiji. Kako se nezvanično saznaje, Kos je ovo pismo poslala 17. aprila u sve prestonice regiona. Izvori RSE su potvrdili da je ovim pismom Kos zatražila od svih da ubrzaju reforme predviđene Planom rasta kako bi iskoristili puni potencijal ovog finansijskog paketa. Naime, finansijska sredstva iz Plana rasta su vremenski ograničena. Za svaki reformski korak precizno je predviđen krajnji rok