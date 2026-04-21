Stanković: Železničar je nezgodan protivnik, ali znamo naš cilj

“Železničar sa (Radomirom) Kokovićem igra zaista izvanredan fudbal.

Hit ili iznenađenje, ja to ne bih rekao, to je sistemski rad, posvećenost, to su analize, detalji, to je istrajnost – jedan nezgodan protivnik, u svakom smislu”, rekao je Stanković za klupski sajt. Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 19 časova u Pančevu protiv Železničara, utakmicu 32. kola Super lige Srbije. Zvezda je prva na tabeli sa 78 bodova, 14 više od drugoplasiranog Partizana i u slučaju pobede u Pančevu, odbraniće titulu. “To svi znamo već odavno, tako da