Ukrajina popravila naftovod Družba, nadajući se da će time odblokirati zajam EU

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u objavi na Iksu zahvalio je Zelenskom zbog popravke naftovoda.

Popravka naftovoda bila je sporno pitanje i zbog nje je bilo odloženo odobravanje velikog kredita EU od 90 milijardi evra za podršku vojnim i ekonomskim potrebama Ukrajine u naredne dve godine . Zelenski je dodao da Ukrajina popravku Družbe povezuje sa deblokiranjem paketa podrške EU Ukrajini, koji su blokirale Mađarska i Slovačka, a Evropski savet ranije odobrio. Dva meseca nije bilo dotoka ruske nafte u Mađarsku i Slovačku kroz naftovod Družba koji prolazi kroz