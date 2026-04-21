ENERGETIKA: Sezona okončana, grejanje do 3. maja – po potrebi

„Energetika“ obaveštava korisnike da je i nakon zvaničnog završetka grejne sezone, sistem ostao u režimu pripravnosti i da se snabdevanje toplotnom energijom nastavlja u skladu sa važećim propisima i vremenskim uslovima.

Podsećamo da je produženje grejne sezone predviđeno ukoliko u periodu od 16. aprila do 3. maja temperatura vazduha, izmerena u 21 sat, iznosi 12 stepeni Celzijusa ili niže tokom dva uzastopna dana. S obzirom na aktuelne vremenske prilike, uslovi za nastavak grejanja biće ispunjeni u utorak 21. aprila i sredu 22. aprila, zbog čega „Energetika“ obaveštava korisnike da će isporuka toplotne energije biti nastavljena u najkraćem roku. – Kotlovi i distributivni sistem