Mađar pozvao Ukrajinu da obnovi tranzit nafte preko "Družbe", Kijev otkriva uslov

Rat u Ukrajini – 1.518. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Evropa mora da razvije sopstveni sistem odbrane od balističkih raketa, navodeći da su u toku razgovori sa više zemalja o njegovom uspostavljanju i da bi projekat mogao biti realizovan u roku od godinu dana. Nastavlja se političko-energetski spor između Ukrajine i Mađarske oko naftovoda "Družba", uz međusobne uslove za nastavak isporuka nafte i poruke Budimpešte da bez nafte neće biti ni finansijskih odluka u vezi sa Kijevom u

Pogranične oblasti Rusije ponovo su bile meta napada dronovima, u kojima je u Kurskoj oblasti jedna osoba poginula, a tri su povređene, dok su u pojedinim regionima prijavljena i oštećenja na infrastrukturi. Ruske vlasti tvrde i da je u Stavropoljskoj Pokrajini sprečen teroristički napad, za koji povezuju ukrajinske specijalne službe, dok je u Tuapseu u odvojenom napadu poginuo jedan civil. Istovremeno, na liniji energetskih i političkih tenzija, Mađarska i