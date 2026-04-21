Novi Pazar bliže mreži auto-puteva, najavljen nastavak gradnje iz Kraljeva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će deonica auto-puta od Preljine do Adrana, duga oko 30 kilometara, biti završena do Vidovdana, ocenjujući da će to biti jedan od najmodernijih auto-puteva u regionu.

Govoreći o daljim planovima, Vučić je istakao da će biti završena i obilaznica oko Kragujevac, koja će povezati pravce preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak–Kraljevo. Takođe je najavio nastavak izgradnje saobraćajnica od Kraljeva ka Raški, Novom Pazaru, Jarinju, pa i dalje ka Kosovskoj Mitrovici. Ovi projekti, kako je naglasio, predstavljaju važan korak u daljem infrastrukturnom i ekonomskom razvoju Srbije.