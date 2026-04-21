Ministar pravde o Ratku Mladiću: Nije pitanje politike ni sudske presude, ovo je pitanje života

BEOGRAD - Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je posle posete Ratku Mladiću u Hagu da je njegovo stanje teško i da je država spremna da ispuni sve uslove Mehanizma kako bi on došao na lečenje u Srbiju. Spremamo se da se obratimo i UN-u i Komitetu ljudskih prava jer Mandelina prava kaže da kazna ne sme da preraste u osvetu, rekao je ministar Vujić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posetio je juče u zatvoru u Hagu generala Ratka Mladića i Miću Stanišića. Sastao se i sa predsednicom Rezidualnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijelom Gati Santanom, od koje je tražio hitno puštanje Mladića na lečenje u Srbiju, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je za RTS govoreći o susretu sa Ratkom Mladićem da je teško kada nekog vidite u krevetu, i da je to teško ljudski