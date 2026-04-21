Pet maskiranih lica opljačkalo vozilo zlatarske radnje u Vranju uz pretnju oružjem

VRANJE - Više javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je da je danas oko devet sati u mestu Veliki Trnovac, kod Bujanovca, pet maskiranih lica uz pretnju oružjem opljačkalo vozilo zlatarske radnje u kom je bila veća količina srebrnog i zlatnog nakita.

Dežurnom javnom tužiocu VJT u Vranju od strane PS Bujanovac prijavljeno je da je na području mesta Veliki Trnovac, od strane pet maskiranih lica izvršeno razbojništvo uz pretnju vatrenim oružjem nad dva lica, vlasnika zlatarske radnje koja su u vozilu prevozili veću količinu zlatnog i srebrnog nakita, navedeno je saopštenju tog tužilaštva. Izvršioci su pobegli u nepoznatom pravcu i za njima se intenzivno traga. Naloženo je vršenje uviđaja i preduzimanje svih