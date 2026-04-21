Vučić: Za Srbiju od ključnog značaja da se nastavi dobra saradnja sa Nemačkom

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras na svečanom prijemu povodom obeležavanja jubileja privredne saradnje između Nemačke i Srbije "25 godina partnerstva uz fokus na inovacije i tehnologiju", da je za Srbiju od ključnog značaja da se nastavi dobra saradnja sa Nemačkom koja je ubedljivo prvi i najveći spoljnotrgovinski partner naše zemlje.

Vučić je na prijemu, koji je organizovala Nemačko-srpska privredna komora (AHK), naglasio da nam je zato veoma stalno do prisustva nemačkih kompanija u Srbiji. "Za mene je posebna čast što večeras mogu da vam se obratim. Govorila je malopre ambasadorka Konrad o tome kolika je bila trgovinska razmena 2001. godine, kolika je bila 2015. godine. Tako je 2014. godine Nemačka bila četvrti spoljnotrgovinski partner Republike Srbije. Ispred Nemačke bili su Italija, Ruska