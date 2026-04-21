Tramp: Uklanjanje obogaćenog uranijuma iz Irana biće dugotrajan i težak proces

„Operacija Ponoćni čekić bila potpuno i totalno uništenje lokacija nuklearne prašine u Iranu.

Stoga će iskopavanje biti dug i težak proces“, napisao je predsednik na mreži Truth Social. Operacija Ponoćni čekić je kodni naziv za operaciju koju su SAD sprovele prošlog juna, a u kojoj su američki vojni avioni ciljali iranska nuklearna postrojenja Fordo, Natanz i Isfahan. Tramp je optužio „lažne vesti i korumpirane medijske mreže i platforme“ da nisu u stanju da odaju američkim velikim pilotima priznanje koje zaslužuju i nazvao ih „gubitnicima“.