Đurović: "Nabrajaću igrače bolje od Mekintajera - Karlik, Kalates, Ertel matori, svi su jači od njega!"

Jedna od najinteresantnijih izjava Vlada Đurovića posle utakmice Barselone i Crvene zvezde jeste vezana za plejmejkera crveno-belih, Kodija Milera-Mekintajera.

Neretko je bio prvi kritičar američkog košarkaša sa bugarskim pasošem, a tako je i večeras. "Neki novinari vole da kažu da je "krem među plejmejkerima Evrolige". Nije. Nemojte da me terate da nabrajam igrače koji su bolji. Ali ajde, nabrojaću. Prvo Karlik, Slukas, Džejms, Kalates, Okobo, Robertson, Montero, Šorts, Francisko, Vilijams-Gos, pa čak i Ertel matori, svi su jači od njega", rekao je on. Prvenstveno je mislio da je potrebno dovesti igrača koji će