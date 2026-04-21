Tramp: Neću produžavati primirje, bez dogovora s Iranom nastavljamo bombardovanje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da očekuje nastavak bombardovanja Irana ukoliko do srede uveče ne bude postignut dogovor o produženju prekida vatre, dodajući da "nema nameru" da produžava primirje.

Tramp je u telefonskom intervjuu za medije rekao da smatra da je nastavak vojnih akcija verovatan ukoliko pregovori ne uspeju. "Očekujem da ćemo bombardovati, jer mislim da je to bolji pristup", rekao je Tramp, dodajući da je američka vojska "spremna za delovanje" i u visokom stepenu pripravnosti. On je takođe izjavio da nema nameru da produžava primirje. "Ne želim to da radim. Nemamo mnogo vremena, moraju da pregovaraju", dodao je. Američki predsednik ponovio je