Peter Mađar predložio prvih sedam kandidata za članove buduće vlade

Lider mađarske partije Tisa Peter Mađar objavio je prvih sedam kandidata za ministre buduće vlade, nakon sastanka poslaničkog kluba stranke, uz poruku da su u toku završne konsultacije o formiranju kabineta.

Prema njegovim rečima, buduća vlada imaće ukupno 16 ministara, bez formiranja "superministarstava", pri čemu će svaka oblast imati zasebno resorno ministarstvo, prenosi "Mađar Nemzet". Mađar je nominovao Andraša Karmana za ministra finansija, Anitu Orban za ministarku spoljnih poslova i Ištvana Kapitanja za ministra ekonomije i energetike u svojoj novoizabranoj vladi, kao što je ranije najavljeno. Mađarova desnocentristička stranka Tisa osvojila je ubedljivu pobedu