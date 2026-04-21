Vembanjama ušao u istoriju NBA lige, uradio nešto što mnogi nisu i osvojio veliku nagradu

Mladi francuski košarkaš Viktor Vembanjama nastavlja da pomera granice u svojoj drugoj NBA sezoni, pošto je zvanično proglašen za najboljeg defanzivnog igrača godine, i to nakon što je dobio 100 odsto glasova.

Ova prestižna nagrada dolazi kao potvrda njegovog izuzetnog uticaja na obe strane terena, a posebno u odbrani, gde je dominirao tokom cele sezone. Vembanjama, koji nastupa za San Antonio Sparse, impresionirao je košarkašku javnost neverovatnim blokadama, osećajem za pozicioniranje i sposobnošću da čuva više pozicija. Njegova visina, raspon ruku i brzina omogućili su mu da bude noćna mora za protivničke napade, što ga je izdvojilo kao jednog od najkompletnijih