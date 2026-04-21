NBA liga prelomila! Viktor Vembanjama je najbolji

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama proglašen je u noći između ponedeljka i utorka za najboljeg defanzivnog igrača Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), čime je potvrdio očekivanja nakon dobre sezone u dresu San Antonija.

Dvadesetdvogodišnji centar postao je najmlađi dobitnik ovog priznanja, a nagradu je osvojio jednoglasno, što dodatno naglašava njegovu dominaciju. Kao ruki bio je drugi u glasanju, prošle sezone važio je za favorita pre nego što ga je zdravstveni problem sprečio da završi takmičarsku godinu, dok ove sezone nije bilo dileme oko pobednika. "Najveći izazov možda je bio da dođem do 65 utakmica. Presrećan sam zbog priznanja i ponosan