Partizan se uzalud nadao: Dubai prvi u ABA ligi, večiti derbi moguć već u polufinalu!

NADALI su se košarkaši Partizana da bi mogla Bosna da iznenadi Dubai i pomogne im da na prvoj poziciji završe plej-of ABA lige. To se nije desilo pošto je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ubedljivo slavio sa 64:92 (12:28, 19:18, 16:21, 17:25).

Izabranici Aleksandra Sekulića će sa prve pozicije u nastavak takmičenja i ostaje da se vidi nakon plej-ina ko će im biti rival u četvrtfinalu. Dubai je prvi iako ime identičan učinak kao i Partizan (21-3), ali je bolji u međusobnom učinku od crno-belih. Meč u dvorani "Mirza Delibašić" je rešen posle uvodnih 10 minuta kad su gosti imali velikih +16 - 12:28. Već tad je postalo jasno da igrači Mohamed Pašalića ne mogu do čuda.