Naprednjaci smenili Terzića: Zglajznuo zbog nezakonite podele para?

Na sastanku Gradskog odbora SNS u Kraljevu odlučeno je da Predrag Terzić bude razrešen sa čela odbora, dok je funkciju poverenika preuzeo Stefan Adžić.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić smenjen je sa mesta predsednika Gradskog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu, objavio je N1. U Kraljevu je održan sastanak Gradskog odbora Srpske napredne stranke, kome su prisustvovali predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić i član Predsedništva Srpske napredne stranke i koordinator za Raški okrug Branislav Malović. Na sastanku je doneta odluka da se za poverenika Gradskog odbora Kraljevo postavi Stefan Adžić, navodi se