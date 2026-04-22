‘Ni infarkt me neće sprečiti da gledam Bosnu na Mundijalu’

BBC/Slađan Tomić Omar Kuštrić je dobio srčani napad, gledajući odlučujuću utakmicu Bosne za plasman na Mundijal

O fudbalu znam šta je gol, koliko je igrača, da ima dve stative.

Ali fudbalska euforija je i mene toliko zahvatila da sam počeo da grebem za karte za Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Prva stativa u mom planu bila je viza, jer sam pre osam godina već bio odbijen.

Želja da gledam „zmajeve", kako glasi nadimak fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, naterala me je da probam još jednom.

Akreditovao sam se i preko Fudbalskog saveza BiH, što treba da potvrdi i Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Čekam.

Jedan sam od hiljada ljudi koji bi da odu „preko bare" ovog leta i uživo gledam utakmice BiH, prve na Svetskom prvenstvu posle 2014.

Tog Mundijala u Brazilu se i ne sećam, ili se sećam kroz maglu.

Zapravo, sećam se Edina Džeke, glavnog napadača i predvodnika generacije tima BiH koji će igrati na Mundijalu.

Gledao sam jednu utakmicu iz Brazila ili njen delić na televiziji.

A sad bih da ga gledam uživo.

Fudbalski rečeno, poveo sam 1:0.

Dobio sam jednogodišnju vizu za novinare.

Nije bilo lako.

Ceo dan sam pokušavao da dobijem termin za razgovor.

Uspeo sam tek kada sam pisao konzulatu i zatražio dodatne termine.

Stres me je u međuvremenu skoro potpuno paralizovao: hoće li mi odobriti vizu, hoću li dobiti novinarsku akreditaciju i da li ću uspeti da uplatim aranžman ili bar avionsku kartu.

Nisam ni stigao da razmišljam da li će, recimo, biti kerozina za avione u svetlu energetske krize.

BBC/Slađan Tomić Saradnik BBC-ja poslednjih dana izgleda ovako i udara F5 (dugme za osvežavanje sadržaja)

Bosna i Hercegovina u grupi je sa selekcijama Kanade, Švajcarske i Katara.

Sa Švajcarskom i Katarom igraće u Americi.

Od zemalja Balkana, osim BiH, na Mundijalu igra samo još reprezentacija Hrvatske koja je u grupi sa Engleskom, Panamom i Ganom.

Grupna faza uz sedativ

Stres oko organizacije putovanja i neizvesnost dobijanja vize kod mene je izazvao tek dva manja panična napada i jedno buđenje u suzama.

„Ne mogu ni termin za vizu da dobijem", pomislio sam i pustio nekoliko suza.

Euforiju i interesovanje za fudbal probudio je tek poslednji penal u baražu protiv Italije u Zenici koji je Bosnu odveo na Mundijal.

Ali ono što ja osećam nije ništa prema onome što su preživljavali istinski ljubitelji fudbala.

Jedan od njih je Omar Kuštrić koji je tokom odlučujuće utakmice za plasman na Mundijal dobio srčani udar.

Sa prijateljima je gledao meč, nije verovao, ali nadao se prolasku u grupnu fazu.

„Osetio sam da se nešto čudno dešava, ali nije to bilo nešto prejako.

„Celu noć smo pevali, skakali, čak otišli i na doček fudbalera, ostali smo do pet ujutru", priseća se Omar noći tokom koje je dobio srčani udar.

Jutro posle pobede probudio se sa bolovima u prsima.

Nije obraćao previše pažnje jer je verovao da je to posledica prekomerne konzumacije cigareta.

„Ispušio sam dve kutije", kaže mi.

Otišao je u teretanu gde je radio vežbe za noge.

„Sve sam radio da se ubijem, ali mi nije išlo", priča mi Omar, šaleći se, kao da mu pre nekoliko dana nije ugrađen stent (uređaj za lakši rad srca).

Na nagovor supruge tek uveče odlazi u hitnu, a odande ga šalju na hitnu operaciju.

Posle samo dva dana otišao je na koncert Zdravka Čolića, jedne od najvećih balkanskih pevačkih zvezda svih vremena.

„Nema razloga da gubimo vreme u životu", kaže gotovo filozofski.

Dobio je kanadsku vizu, a američku ima od pre, pa planira da uživo prati sve utakmice BiH.

Za karte ne brine jer, kako kaže, uvek se nađe.

Pitam ga da li je gledanje utakmica tokom grupne faze zdravo za njegovo srce.

„Popiću sedativ", odgovara mi uz hrabri osmeh.

'Prodajem automobil da bih gledao Bosnu'

Uz troškove vize, za najpovoljniji aranžman za jednu utakmicu, ako ste uspeli da kupite najjeftiniju kartu i planirate dnevni džeparac od 100 dolara, potrebno je minimalno 5.000 evra po čoveku.

Samostalna organizacija je jeftinija, ako ne birate skuplje hotele.

Cena putovanja svakodnevno raste, a sa njima i cena ulaznica.

Već sada dostižu cenu od 2.000 dolara.

Pojedine agencije u BiH nude paket sa jednom ulaznicom za 4.000 evra, a paket od tri utakmice za 9.000 evra.

Mirza Kurtović Mirza Kurtović je oglasio prodaju autmobila da bi pokrio troškove odlaska na Svetsko fudbalsko prvenstvo

Mirza Kurtović iz Sarajeva redovan je na tribinama kada igra reprezentacija BiH.

Bio je nezadovoljan nekim igrama u grupnoj fazi kvalifikacija, ali sve im je oprostio posle pobeda u baražu, najpre protiv Velsa, pa nad Italijom u Zenici.

Ne želi da propusti put na Svetsko prvenstvo, a za njega i suprugu, takođe vatrenu navijačicu, računica je da im treba između 10.000 i 15.000 evra.

„To nije malo. Imam već kredit za auto, pa nema smisla da dižem kredit za Svetsko prvenstvo", kaže mi.

Iz šale je oglasio prodaju automobila, ali vremenom se šala pretvorila u zbilju.

„Imam lep automobil, ali živim od plate. Kada razmišljam da li bih pre imao auto ili bi bio na Svetskom prvenstvu, za mene tu nema dileme.

„Ako je to cena, neka ide 'mercedes', šta ima veze", kaže Kurtović.

BBC/Slađan Tomić Mirza Kurtović

Konačna cena Kurtovićevog putovanja zavisiće od toga da li će i kada prodati automobil.

„Samo ulaznice sada koštaju 2.000 dolara.

„Mada ima informacija da uopšte nema karata, da su rasprodate", kaže Kurtović za BBC na srpskom.

Nemaju ulaznice, ali planiraju put 'preko bare'

Denis Huseinbegović, direktor je jedne turističke agencije koja organizuje odlazak na Mundijal.

Zahteva, kaže mi, ne manjka.

„Samo je pitanje koliko je ko spreman da plati."

U prvim redovima za klijente pronalazi karte od 1.500 dolara, a veruje da će karte prodavati i mnogi Italijani koji su se nadali palsmanu njihove reprezentacije.

„Za FIFA hospitaliti karte su 1.500 dolara, tu ste u prvim redovima, pijete šampanjac.

„Mnogi to ne znaju pa će platiti nekom Italijanu 1.500 dolara za mesto u 76. redu."

Realna vrednost tih karata je, dodaje, 200 do 300 dolara.

Neki ljudi koji su mu se javljali imaju kartu i vizu, neki samo jedno ili drugo, pa zbog tog agencija ne nudi kartu uz aranžman.

Nudi i pomoć pri popunjavanju aplikacije za američku vizu.

Huseinbegović kaže da će neki ljudi iz dijaspore doći u Sarajevo, glavni grad BiH, a odatle u SAD.

„Žele da osete atmosferu, jer će svi koji krenu odavde, već u avionu biti euforični", uveren je.

Kaže da ima i onih koje ne zanima ni karta, koji samo žele da budu sa bosansko-hercegovačkim navijačima, da se druže oko stadiona.

„Velika je stvar ići u Los Anđeles, u Sijetl, pratiti reprezentaciju, pa tako ima i tih ljudi koji kažu 'Idem tamo, ne moram ni da gledam utakmice na stadionu'", kaže on.

BBC/Slađan Tomić Denis Huseinbegović, direktor je jedne turističke agencije koja organizuje odlazak na Mundijal

Ja sam poslednju konvertibilnu marku sa štednog računa prosledio agenciji s najjeftinijom ponudom, čime je završena moja dilema da li ću utakmice gledati pred TV ekranima ili iz novinarske lože.

Avionske karte do Sjedinjenih Američkih Država i hotel sa doručkom platiću nešto manje od 4.000 evra.

Ne žalim, ovo je investicija za budućnost.

REUTERS/Amel Emric Pojedine agencije u BiH nude paket sa jednom ulaznicom za 4.000 evra, a paket od tri utakmice 9.000 evra

Tuzlak Adi Selman veruje da će put na Svetsko prvenstvo biti jeftiniji od Kurtovićeve kalkulacije troškova.

„Među prvima sam kupio kartu za manje od 200 dolara."

Nije planirao odlazak na Mundijal, ali ga je posle pobede BiH pozvao prijatelj koji živi van BiH i pitao kako da kupi karte.

„Tada sam, više iz radoznalosti nego iz ozbiljnog plana, napravio profil na sajtu FIFA i pokušao da dođem do karata, ali u tom trenutku nije bilo dostupnih ulaznica, pa sam odustao", priča Selman za BBC na srpskom.

Odluku da grupnu fazu gleda uživo doneo je, kaže, slučajno.

Narednog jutra je ponovo otvorio FIFA stranicu, želeći samo da proveri da li se nešto promenilo i kakve su cene karata.

„Imao sam sreće, uspeo sam da za 180 dolara kupim kartu za utakmicu Bosna i Hercegovina - Katar u Sijetlu.

„E, tad sam počeo da ozbiljnije planiram odlazak na Svetsko prvenstvo", priča ovaj Tuzlak.

Uspeo je da dobije vizu, a o troškovima ne brine previše.

Zna da, u krajnjem slučaju, može da potraži besplatan smeštaj koji nude brojni državljani BiH u Kanadi i u SAD-u.

Preko jedne stranice na Fejsbuku ( Facebook ) koja okuplja dijasporu BiH smeštaj su već ponudile četiri porodice.

Među njima i porodica Tričić kojoj se javilo 20 zainteresovanih navijača.

„Smestićemo ih kod nas i kod prijatelja", kažu mi u prepisci putem Fejsbuka.

Ovo nije prvi put da nude besplatan smeštaj, a često to rade pomažući sportistima i umetnicima.

Na ideju su, objašnjavaju, došli kada su videli ponude agencija.

„To nas je iznerviralo, naš narod to nije zaslužio", kažu.

Porodica Tričić trenutno je poslovno u BiH, ali nismo uspeli da se organizujemo za susret.

To smo ostavili za Ameriku.

„Izvolite, smestićemo i vas", ljubazno mi nude pomoć.

(BBC News, 04.22.2026)