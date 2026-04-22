‘Pare Ukrajini, nafta Mađarima’: Odobren zajam EU Kijevu

Reuters Isporuke nafte preko Družbe do Mađarske i Slovačke obustavljene su krajem januara (arhivska slika)

Ruska nafta ponovo će stizati do Mađarske i Slovačke, pošto su popravke naftovoda završene, saopštila je Ukrajina.

Ambasadori Evropske unije (EU) su na sastanku u Briselu dali preliminarno odobrenje za zajam Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra, kao i za 20. paket sankcija Rusiji, rekli su zvaničnici.

Ovaj kredit se smatra ključnom podrškom EU Kijevu i trebalo bi da ga zemlje članice potpišu 23. aprila.

Paket pomoći dogovoren je krajem 2025. ali je tadašnji premijer Mađarske Viktor Orban uložio veto na isplatu.

Ukrajina je prethodno tvrdila da je ruskim napadom oštećen veliki rezervoar, nafte zbog čega je obustavljeno snabdevanje.

Dotok nafte je ponovo pokrenut, rekli su ukrajinski izvori iz naftne industrije i vlade zvaničnicima u Mađarskoj i Slovačkoj, samo nekoliko sati pošto su ambasadori EU počeli da razgovaraju o kreditu.

Orban je tada zahtevao da se kredit ne isplaćuje dok nafta ponovo ne počne da teče.

Njegov poraz na parlamentarnim izborima 12. aprila razjasnio je situaciju za EU i okončao mu 16-godišnju eru u premijerskoj fotelji.

Peter Mađar, njegov nekadašnji stranački kolega, čija je Tisa ubedljivo pobedila, poručio je da mu je priorite da poboljša loše odnose Budimpešte i Brisela.

„Kijevu je zaista potreban ovaj kredit, a to je i znak da Rusija ne može da nadživi Ukrajinu“, poručila je Kaja Kalas, šefica EU diplomatije uoči sastanka ambasadora.

EU zajam je „pitanje života i smrti“ za Kijev, izjavio je Taras Kačka, zamenik ukrajinskog premijera.

Dve trećine tih sredstava utrošiće se na jačanje ukrajinskih odbrambenih potreba, a ostatak će se usmeriti na širu finansijsku pomoć.

Energetski operater Ukrtransnaft koji brine o naftovodu Družba u Ukrajini saopštio je da je pritisak počeo 22. aprila ujutru, a da će sirova nafta početi da teče u Slovačku dan posle, prvi put posle 27. janura, rekla je Denisa Sakova, ministarka ekonomije te države.

Obim pumpe još nije jasan, a izvor iz ukrajinske vlade tvrdi da je tranzit nafte počeo u 12:35 po lokalnom vremenu.

Mađarska energetska kompanija Mol očekuje prve isporuke najkasnije do 23. aprila.

Orban, trenutno vršilac dužnosti premijera do početka maja, poručio je da „više neće stajati na putu odobravanja kredita“, čim se obnovi isporuka nafte kroz naftovod Družbu.

Uoči izbora u Mađarskoj, optužio je Ukrajinu da podmeće „naftnu blokadu“ njegovoj zemlji i susednoj Slovačkoj, optužujući EU da sarađuje sa Kijevom protiv njega.

Satelitski snimci su tada ukazivali na značajnu štetu na velikom rezervoaru nafte u Brodijima u zapadnoj Ukrajini krajem januara 2026.

Kijev je upozorio da će popravke potrajati, dodajući da je Rusija napala ukrajinske inženjere.

DSNS Ukrajinska služba za vanredne situacije (DSNS) objavila je fotografije dima iz naftnog čvorišta Brodi posle ruskog bombardovanja

U međuvremenu je Ukrajina gađala nafta postrojenja unutar Rusije, između ostalog jedno u Samari, oblasti povezanoj sa naftovodom Družba.

Orbanova odluka da stopira sporazum iz decembra 2025. o davanju kredita Ukrajini razbesnela je EU lidere koji su pristali da Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u tom procesu.

Orban se smatra najbližim partnerom ruskog predsednika Vladimira Putina unutar EU.

Centralni deo njegove neuspele predizborne kampanje bilo je neprijateljstvo prema EU i Vladimiru Zelenskom, ukrajinskim predsednikom.

Na predizbornim plakatima širom Mađarske prikazivani su Zelenski i Mađar, uz poruku: „Oni su opasni!“

Zelenski je izjavio da je 21. aprila kasno uveče razgovarao sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije i Antoniom Kostom, šefom Evropskog saveta o odmrzavanju kredita.

„Nema razloga da se i dalje blokira. EU je zatražila da Ukrajina popravi naftovod Družba, koji je Rusija uništila.

„Mi smo ga popravili i nadamo se da će EU ispuniti dogovorene obaveze", izjavio je.

Nekoliko nedelja bi moglo da prođe dok novac ne stigne u Kijev, pisali su ukrajinski mediji.

(BBC News, 04.22.2026)