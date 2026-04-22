BCBP: Policija u Srbiji se disciplinuje političkom voljom, a ne profesionalnim standardima i zakonom

Povodom suspenzije policijskog službenika u Novom Sadu nakon intervencije tokom blokade raskrsnice, Mreža integriteta Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) saopštila je danas da je to opasan, već ustaljen obrazac u kojem se policija disciplinuje političkom voljom, a ne profesionalnim standardima i zakonom.

"Državna institucija nadležna za primenu zakona, koja kažnjava zakonito i profesionalno postupanje svojih pripadnika šalje jasnu poruku drugim pripadnicima policije da je nezakonito ponašanje sa političkom potporom ne samo dozvoljeno, već i poželjno", istakli su iz BCBP u saopštenju.

Kako su naveli, tokom mirnog okupljanja građana u petak, 17. aprila, došlo je do verbalnog sukoba, nakon čega su policijski službenici reagovali udaljavanjem lica koje je narušavalo javni red i mir.

"Reč je o standardnom policijskom postupanju usmerenom na sprečavanje eskalacije konflikta i zaštitu bezbednosti građana. Na snimcima se jasno vidi da policajci nisu prekomerno primenili silu. Uprkos tome, jedan policijski službenik je suspendovan, dok je protiv drugog pokrenut disciplinski postupak", naveli su iz BCBP.

Dodali su da je kažnjavanju policajaca prethodio medijski linč na prorežimskim medijima u koji su se uključili i državni i partijski zvaničnici, kao i, kako su naveli, paradržavna politička organizacija Centar za društvenu stabilnost, što otvara pitanje da li su disciplinske mere zasnovane na zakonu i činjenicama ili predstavljaju odgovor na takve pritiske.

"Posebno zabrinjava što se postupci pokreću i u situacijama bez jasnih indicija o prekoračenju ovlašćenja, već uz navode da je intervencija bila usmerena na sprečavanje sukoba među građanima, čime se relativizuje zakon kao osnovni kriterijum za ocenu rada policije", istakli su iz BCBP.

Naglasili su da posebno zabrinjava činjenica da je samo jedan policijski sindikat reagovao i stao u zaštitu svojih kolega.

"Zadatak sindikata je upravo da zastupa i štiti kolektivne interese policijskih službenika, posebno u vezi sa uslovima rada, pravima i ekonomskim položajem", naveli su iz BCBP.

Istakli su da takva praksa može da ima ozbiljne posledice jer obeshrabruje policijske službenike da postupaju u skladu sa zakonom i pravilima struke, ukoliko procene da njihova reakcija može biti politički nepoželjna.

Dodali su da može dovesti i do eskalacije nasilja usled zakasnelog ili nepostojećeg postupanja policije u incidentnim situacijama.

"Pored toga, urušava poverenje građana u nepristrasnost i profesionalnost policije i dodatno produbljuje nejasnu granicu između institucionalne odgovornosti i političkog uticaja. Ovakvim postupanjem se direktno krši Zakon o policiji, kao i druga podzakonska akta koja nedvosmisleno štite svakog policijskog službenika koji postupa u skladu sa svojom samostalnošću, nezavisnošću i profesionalizmom", poručili su iz BCBP.

Pozvali su ministarstvo unutrašnjih poslova da javnosti pruži jasno i pravno utemeljeno obrazloženje odluke o suspenziji, kao i da obezbedi nezavisnu i nepristrasnu kontrolu postupanja policije u ovom slučaju.