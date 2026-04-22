Dan Akademije umetnosti u Novom Sadu: Protest ispred galerije koju joj grad oduzima
Beta pre 42 minuta
Studenti i građani, povodom Dana Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS) danas su se okupili na protestu ispred galerije koju im novosadska vlast oduzima.Okupljeni prave buku duvačkim instrumentima, pištaljkama, vuvuzelama, javio je reprter agencije Beta.
Građani drže transparente sa porukama podrške Akademiji umetnosti - "Bojite li se umetnosti ili istine“, „AUNS-u srećan rođendan, a vama večni sram“.
Nakon okupljanja, građani i studenti će u protestnoj koloni prošetati do prostorija AUNS u Ulici Đure Jakšića.
Akademija umetnosti o osnivanja 1974. funkcioniše u privremenom smeštaju na čak osam lokacija u gradu, u prostorima koji nisu namenski građeni za njene potrebe.
Od 2022, kada je dobijen prostor, u Galeriji na Bulevaru Mihajla Pupina organizovano je više od 50 izložbi.
Deo nastave studijskog programa Vajarstvo se od 2025. odvija u tom prostoru.
(Beta, 22.04.2026)