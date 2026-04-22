Dan Akademije umetnosti u Novom Sadu: Protest ispred galerije koju joj grad oduzima

Beta pre 42 minuta

Studenti i građani, povodom Dana Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS) danas su se okupili na protestu ispred galerije koju im novosadska vlast oduzima.Okupljeni prave buku duvačkim instrumentima, pištaljkama, vuvuzelama, javio je reprter agencije Beta.

Građani drže transparente sa porukama podrške Akademiji umetnosti - "Bojite li se umetnosti ili istine“, „AUNS-u srećan rođendan, a vama večni sram“.

Nakon okupljanja, građani i studenti će u protestnoj koloni prošetati do prostorija AUNS u Ulici Đure Jakšića.

Akademija umetnosti o osnivanja 1974. funkcioniše u privremenom smeštaju na čak osam lokacija u gradu, u prostorima koji nisu namenski građeni za njene potrebe.

Od 2022, kada je dobijen prostor, u Galeriji na Bulevaru Mihajla Pupina organizovano je više od 50 izložbi.

Deo nastave studijskog programa Vajarstvo se od 2025. odvija u tom prostoru.

(Beta, 22.04.2026)

Radio 021 pre 2 minuta
Insajder pre 52 minuta
N1 Info pre 1 sat
Radio 021 pre 37 minuta
Nova pre 42 minuta
Nedeljnik pre 47 minuta
Serbian News Media pre 42 minuta
Ključne reči

Novi SadVuvuzela

Vojvodina, najnovije vesti »

Blic pre 12 minuta
Zrenjaninski pre 17 minuta
Volim Zrenjanin pre 22 minuta
Blic pre 17 minuta
Radio 021 pre 22 minuta