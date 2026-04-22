Dan Akademije umetnosti u Novom Sadu: Protest ispred galerije koju joj grad oduzima

Okupljeni prave buku duvačkim instrumentima, pištaljkama, vuvuzelama, javio je reprter agencije Beta.

Građani drže transparente sa porukama podrške Akademiji umetnosti - "Bojite li se umetnosti ili istine“, „AUNS-u srećan rođendan, a vama večni sram“.

Nakon okupljanja, građani i studenti će u protestnoj koloni prošetati do prostorija AUNS u Ulici Đure Jakšića.

Akademija umetnosti o osnivanja 1974. funkcioniše u privremenom smeštaju na čak osam lokacija u gradu, u prostorima koji nisu namenski građeni za njene potrebe.

Od 2022, kada je dobijen prostor, u Galeriji na Bulevaru Mihajla Pupina organizovano je više od 50 izložbi.

Deo nastave studijskog programa Vajarstvo se od 2025. odvija u tom prostoru.