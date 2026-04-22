Macut položio venac u Spomen-parku Jajinci povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut danas je, povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, položio venac u Spomen-parku "Jajinci" u predgrađu Beograda i poručio da će država zauvek čuvati uspomenu na sve nevino stradale Srbe, Rome i Jevreje.

"Danas stojimo kao čuvari uspomene na desetine hiljada nevino stradalih Srba, Jevreja, Roma, žena, muškaraca i dece čiji su životi oduzeti u najmračnijem poglavlju istorije vođenom ideologijama mržnje, koje se nikada ne smeju ponoviti", kazao je Macut, prenela je Vlada Srbije u saopštenju.

Rekao je da tragedija u Jajincima govori o "ceni koju čovečanstvo plaća kada se izgubi poštovanje prema ljudskom životu i zato je mir vrednost koju svakodnevno treba čuvati".

Macut je kazao da se "snaga našeg društva ogleda u razumevanju i uvažavanju svakog čoveka, bez obzira na poreklo, veru ili ime, a sećanje na žrtve obavezuje nas da se suprotstavimo zaboravu, relativizaciji i reviziji istorije. Srbija ostaje posvećena očuvanju mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja".

Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu obeležava se 22. aprila jer su tog dana 1945. godine poslednji preživeli logoraši izveli proboj iz ustaškog logora Jasenovac u NDH.