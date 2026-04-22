U Skupštini Srbije nastavljena raspravu o amandmanima na predložene zakone

Beta pre 1 sat

 Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o amandmanima na predložene zakone.

Na dnevnom redu sednice koja je počela 16. aprila je 40 tačaka, a juče je završena rasprava o amandmanima na set zakona u oblasti trgovine.

Poslanici raspravljaju i o Predlogu zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlogu zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju i predlozi nekoliko odluka, strategija i međudržavnih sporazuma.

(Beta, 22.04.2026)

