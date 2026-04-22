VJT: Policija u Zavodu za zaštitu spomenika kulture

Beta pre 53 minuta

Beogradsko Više Javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je danas da je uputilo zahtev policiji za prikupljanje obaveštenja u cilju provere navoda krivične prijave podnete protiv bivše direktorke i zamenice direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture - D.Đ. i E.R.Ž.

U saopštenju piše da je krivčna prijava protiv njih podneta zbog krivičnog dela "Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom".

"Pored ostalog, policiji je naloženo je da obavi razgovore sa prijavljeni i da izuzme određenu dokumentaciju u vezi sa prijavljenim krivičnim delom, kao i da preduzme druge mere i radnje za koje se ukaže potreba", navelo je VJT.

Na svom sajtu je dodalo da se "radnje prijavljenih osoba odnose na javne nabavke u vezi sa restauratorskim radovima na arheološkom nalazištu Caričin grad i manastiru Manasija".

Televizija N1 je prethodno prenela da su pripadnici Uprave kriminalističke policij bez zvanične najave došli danas u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i zaplenili i odneli dokumentaciju o javnim nabavkama za 2023., konkretno za objekte manastir Manasija i arheološko nalazište Caričin Grad.

Kako su zaposleni iz tog zavoda kazali za N1, dolazak polcije može se povezati sa suđenjem ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju Generalštab i ocenili to kao represiju i nastavak Selakovićevog pokušaja da diskredituje ustanovu i tadašnje rukovodstvo.

Posle prvog ročišta u februaru ove godine u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je upućena revizorska komisija Ministarstva kulture, a posle mesec dana provere provere dokumentacije, revizorska komisija je konstatovala da nema uočenih nepravilnosti, prenosi N1.

Suđenje Selakoviću nastavljeno je sredinom aprila, a dan pošto je Selaković izneo odbranu u Zavod je vraćena revizorska komisija Ministarstva kulture.

Danas je u Zavod došao i UKP interesujući se za javne nabavke vršene u mandatu bivše direktorke Dubravke Đukanović, koju je jedan od pravnih zastupnika ministra, advokat Vladimir Đukanović optuživao da je vršila krivična dela zloupotrebom položaja i na taj način oštetila državu.

Na opomenu sudije da treba da se izjašnjava na navode iz optužnog predloga reagovao je i drugi Selakovićev advokat Dragan Palibrk koji je kazao da Selaković "ima pravo da je diskredituje i kompromituje", kako bi doveli u pitanje njeno svedočenje.

U slučaju "Generalštab" koji vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), pored Selakovića osumnjilen je i aktuelni v.d. direktora Zavoda Goran Vasić, direktor gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandra Ivanović i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača.

Svi oni su, na dva do sada održana roćišta, negirali krivicu.

(Beta, 22.04.2026)

