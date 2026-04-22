Vučić sa predsednicom EK razgovarao o daljem napretku Srbije na putu ka EU

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u telefonskom razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (von der Leyen) pomenuo ključna pitanja odnosa Srbije i Evropske unije (EU) kao i dalji napredak zemlje ka EU.

"Dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljem napretku naše zemlje na evropskom putu", napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je istakao posvećenost Srbije ubrzanom sprovođenju suštinskih reformi u oblasti vladavine prava, unapređenja pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija, kao i implementaciji medijskih zakona i seta reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

"Naglasio sam da Srbija nastavlja odgovorno i posvećeno da radi na usklađivanju sa evropskim standardima. Uz zahvalnost predsednici fon der Lajen na ličnom angažmanu, izrazio sam očekivanje da će saradnja sa Evropskom komisijom nastaviti da pruža jasnu podršku reformskim naporima i ubrzanju procesa pristupanja naše zemlje EU", rekao je Vučić.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima. Ponovio sam da su stabilnost, saradnja i odgovorna politika od presudnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana i Evrope, dodao je Vučić.

(Beta, 22.04.2026)

