(Foto, video) Veliki požar na vrhu zgrade! Blokiran deo ulice na Čukaričkoj padini, dim kulja na sve strane, vatrogasci iz svih delova Beograda na terenu

Gust dim se proširio iznad ovog dela grada i vidi se izdaleka Vatrogasci su brzo reagovali i izašli na teren Na Čukaričkoj padini u Beogradu došlo je danas do ogromnog požara na još uvek neizgrađenoj stambenoj zgradi.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u 14 časova i vatra je zahvatila poslednji sprat zgrade u izgradnji, u Ulici Endiјa Vorhola. Na terenu u blizini bivšeg FMP-a, nalaze se 23 vatrogasca sa više vozila, a intervencija je u toku. Prvobitno, na licu mesta intervenisali su pripadnici VSЈ Stari grad, Košutnjak, Zemun i Voždovac sa 17 vatrogasaca-spasilaca i 6 vozila. Dim se nadvio nad ovim delom Beograda, a vidi se i izdaleka. Prema prvim informacijama, do požara