Održani sastanci sa operativnim timovima MOL-a, zatvoren određen broj pitanja: "Do kraja ove nedelje biće usaglašeno 90 odsto stavova"

Ministarka je istakla važnost završetka srpskog dela posla u rokovima koje je postavila američka administracija kako bi se preuzimanje realizovalo Razgovara se i o ispunjavanju finansijskih obaveza NIS-a iz prošlosti i o tome kako MOL vidi buduće investicije i obaveze, sa ciljem zaštite interesa Srbije Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timova MOL-a u vezi sa preuzimanjem