Užas u Splitu odjeknula snažna eksplozija, jedna osoba poginula: Policija blokirala ceo kraj

Uviđaj će biti obavljen tokom večeri uz prisustvo državnog tužioca iz Splita.

Snažna eksplozija dogodila se u Pujankama u utorak uveče oko 22:45. Glasna eksplozija usred noći uznemirila je stanovnike Pujanki i okolnih naselja u utorak uveče. Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko 22.45 u podvožnjaku ispod Ulice Domovskog rata, a najmanje jedna osoba je poginula, piše Slobodna Dalmacija. Sve raspoložive policijske snage su odmah poslate na mesto tragedije i blokirale sve prilaze licu mesta. Očekuje se da će uviđaj na licu mesta