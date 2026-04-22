Crvena zvezda otpustila pomoćnog trenera nakon poraza u večitom derbiju

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Kako piše više beogradskih medija, Crvena zvezda je otpustila pomoćnog trenera Milana Minića nakon poraza u večitom derbiju od Partizana rezultatom 81:74 u okviru osmog kola plej-ina ABA lige.

Minić je drugi asistent koji je napustio stručni štab crveno-belih ove sezone posle Tomislava Tomovića koji je postao glavni trener Lokomotive Kubanj. Samim tim ekipa Crvene zvezde je oslabljena otputovala na megdan Barseloni u okviru plej-in faze Evrolige. Meč Barselona – Crvena zvezda igra se u dvorani „Palau Blaugrana“ sa početkom od 20.45 časova, a nije poznat razlog rastanka trofejnog kluba i pomoćnog trenera.
Rakočević: Barselona blagi favorit, nadam se pobedi Crvene zvezde

Klajburn i Panter raspršili Zvezdine snove o plej-ofu Evrolige

Dimitris Janakopulos ima željenog rivala ako se Panatinaikos plasira u plej-of Evrolige

Nađ ne može da izvuče FAP, "oklopnici" sve bliži opstanku!

Nju Ingland na čelu sa Markom Mitrovićem ide ka klupskom rekordu

Košarkaši Dubaija pobedili Bosnu

Atletik Bilbao pobedio Osasunu, remi Majorke i Valensije u La ligi

Rakočević: Barselona blagi favorit, nadam se pobedi Crvene zvezde

