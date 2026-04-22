Crvena zvezda otpustila pomoćnog trenera nakon poraza u večitom derbiju

Kako piše više beogradskih medija, Crvena zvezda je otpustila pomoćnog trenera Milana Minića nakon poraza u večitom derbiju od Partizana rezultatom 81:74 u okviru osmog kola plej-ina ABA lige.

Minić je drugi asistent koji je napustio stručni štab crveno-belih ove sezone posle Tomislava Tomovića koji je postao glavni trener Lokomotive Kubanj. Samim tim ekipa Crvene zvezde je oslabljena otputovala na megdan Barseloni u okviru plej-in faze Evrolige. Meč Barselona – Crvena zvezda igra se u dvorani „Palau Blaugrana“ sa početkom od 20.45 časova, a nije poznat razlog rastanka trofejnog kluba i pomoćnog trenera.