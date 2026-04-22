Dva izraelska vojnika u zatvoru zbog razbijanja statue raspetog Isusa na jugu Libana

Danas pre 11 sati
Vojska Izraela je danas saopštila da su vojnik koji je maljem razbio statuu Isusa na raspeću u selu u kojem hrišćani žive u južnom Libanu i vojnik koji ga je fotografisao kako to radi, osuđeni na 30 dana zatvora i povučeni sa aktivne dužnosti.

Vojska je na društvenoj mreži Iks objavila da je tome prisustvovalo šest vojnika koji nisu sprečili uništavanje statue. „Istraga je utvrdila da je ponašanje vojnika potpuno odstupalo od naređenja i vrednosti Odbrambenih snaga Izraela. Vojska Izraela izražava duboko žaljenje i naglašava da su njene operacije u Libanu usmerene isključivo protiv terorističke organizacije Hezbolah i drugih terorističkih grupa, a ne protiv libanskih civila“, piše u objavi izraelske
Povezane vesti »

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Odloženi pregovori u Islamabadu, Tramp se predomislio i produžio primirje dok Teheran ne predstavi jasan…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Odloženi pregovori u Islamabadu, Tramp se predomislio i produžio primirje dok Teheran ne predstavi jasan stav

RTV pre 0 minuta
Braću i državljanina Srbije ubio u stanu Evo kako je uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici: Majci rekao da je…

Braću i državljanina Srbije ubio u stanu Evo kako je uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici: Majci rekao da je "okrvavio ruke", ona ga prijavila

Blic pre 10 minuta
Grčka već menja sistem, EU sprema odgovor Evo kako bi mogla da izgleda letnja sezona u Evropi: Svi se nadaju ovom scenariju

Grčka već menja sistem, EU sprema odgovor Evo kako bi mogla da izgleda letnja sezona u Evropi: Svi se nadaju ovom scenariju

Blic pre 10 minuta
Dva izraelska vojnika u zatvoru! Kažnjeni zbog razbijanja maljem statue raspetog Isusa Hrista na jugu Libana! Jedan snimao…

Dva izraelska vojnika u zatvoru! Kažnjeni zbog razbijanja maljem statue raspetog Isusa Hrista na jugu Libana! Jedan snimao, drugi lomio, šestoro ih gledalo!

Kurir pre 10 minuta
Ilon Mask otvara vrata Volstritu

Ilon Mask otvara vrata Volstritu

Politika pre 10 minuta