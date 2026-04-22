Dva izraelska vojnika u zatvoru zbog razbijanja statue raspetog Isusa na jugu Libana

Vojska Izraela je danas saopštila da su vojnik koji je maljem razbio statuu Isusa na raspeću u selu u kojem hrišćani žive u južnom Libanu i vojnik koji ga je fotografisao kako to radi, osuđeni na 30 dana zatvora i povučeni sa aktivne dužnosti.

Vojska je na društvenoj mreži Iks objavila da je tome prisustvovalo šest vojnika koji nisu sprečili uništavanje statue. „Istraga je utvrdila da je ponašanje vojnika potpuno odstupalo od naređenja i vrednosti Odbrambenih snaga Izraela. Vojska Izraela izražava duboko žaljenje i naglašava da su njene operacije u Libanu usmerene isključivo protiv terorističke organizacije Hezbolah i drugih terorističkih grupa, a ne protiv libanskih civila“, piše u objavi izraelske