Šta se dešava sa sukobom Vašingtona i Teherana: Tramp će produžiti primirje sa Iranom, ali uz blokadu luka, iranska strana spremna za svaki scenario

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će produžiti primirje sa Iranom na zahtev Pakistana dok ne dobije od iranske strane „konsolidovan predlog“ mirovnog sporazuma.

Najavio je i da će nastaviti blokadu iranskih luka. Dvonedeljno primirje ističe večeras, a nastavak razgovora SAD i Irana koji je bio očekivan doveden je u pitanje pošto nijedna strana nije poslala pregovarače u Pakistan. Teheran je izjavio da je spreman za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) čim ta država obustavi nametnutu blokadu. To je poručio iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani. Iravani je, takođe, naveo da, kao