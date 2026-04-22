Šta se dešava sa sukobom Vašingtona i Teherana: Tramp će produžiti primirje sa Iranom, ali uz blokadu luka, iranska strana spremna za svaki scenario
Danas pre 2 sata | J. D.
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će produžiti primirje sa Iranom na zahtev Pakistana dok ne dobije od iranske strane „konsolidovan predlog“ mirovnog sporazuma.
Najavio je i da će nastaviti blokadu iranskih luka. Dvonedeljno primirje ističe večeras, a nastavak razgovora SAD i Irana koji je bio očekivan doveden je u pitanje pošto nijedna strana nije poslala pregovarače u Pakistan. Teheran je izjavio da je spreman za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) čim ta država obustavi nametnutu blokadu. To je poručio iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani. Iravani je, takođe, naveo da, kao