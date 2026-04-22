Viktor Vembanjama zadobio potres mozga nakon zastrašujućeg pada i udarca glavom u parket

Viktor Vembanjama je teško pao i zadobio potres mozga u drugoj četvrtini utakmice između San Antonija i Portlanda i više se nije vraćao u igru.

Francuz se nije vraćao na parket do kraja druge utakmice koju je njegov tim izgubio rezultatom 106:103, a kasnije mu je dijagnostikovana povreda glave, piše yahoo sports. Glavni trener Sparsa Mič Džonson potvrdio je da je njegov najbolji igrač doživeo potres mozga na sinoćnoj utakmici. – Očigledno ćemo preduzeti sve odgovarajuće korake – rekao je on i potom dodao. – Protokol je protokol. Svi ćemo ga pratiti i planirati u skladu sa tim. Sjajni igrač Sparsa i