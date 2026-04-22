(Video) U Kini završena izgradnja dve „krtice“ za beogradski metro Mali: „Počela testiranja mašina, u junu stižu u Srbiju“…

Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da je završena izrada dve TBM mašine, takozvane „krtce“, koje će biti korišćene za izgradnju beogradskog metroa.

Kako je naveo, mašine su proizvedene u Kini, a danas je u fabrici kompanije CRCHI u gradu Čangša započeto fabričko ispitivanje njihove tehničke ispravnosti. Tokom testiranja proveravaju se svi ključni sistemi TBM mašina – mehanički, hidraulični, električni i upravljački – kako bi se obezbedila potpuna spremnost za rad na terenu. Ispitivanja se sprovode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realne uslove rada u tunelu. Po završetku testova, „krtice“ bi, kako je