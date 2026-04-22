Eksplozija u podvožnjaku u Splitu: Ima mrtvih

Jedna osoba poginula je u eksploziji koja se dogodila u podvožnjaku u Splitu, saopšteno je iz policije.

Policija je navela da je nakon dojave o eksploziji sinoć uspostavljeno obezbeđenje i blokada šireg područja događaja, a obavljen je i uviđaj, preneo je portal "Slobodna Dalmacija". Prema dosadašnjim informacijama, u ovom događaju nema elemenata krivičnog dela. Na mesto događaja odmah su upućene policijske snage koje su blokirale prilaze području, dok je zbog eksplozije zatvoren ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim Njivama do raskrsnice sa Solinskom