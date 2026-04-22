Evropski indeksi u blagom porastu: Nafta Brent 98 dolara

Evropski indeski su danas uglavnom u blagom porastu nakon što je američki predsednik Donald Tramp produžio dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok se cena nafte Brent kreće oko 98 dolara po barelu.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) naveo da će primirje, za koje je ranije rekao da će se završiti u sredu, trajati sve dok iranski lideri ne podnesu zajednički predlog za okončanje rata sa SAD i Izraelom, pošto smatra da je vlada u Teheranu "ozbiljno podeljena" po tom pitanju. Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 0,91 odsto na 88,850 dolara, a nafte Brent za 0,65 odsto na 98,012 dolara. Evropski