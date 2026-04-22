Hakabi učestvuje u razgovorima SAD, Izraela i Libana u Vašingtonu

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi učestvovaće u Vašingtonu na drugoj rundi razgovora na nivou ambasadora između Izraela i Libana, kojima posreduje administracija Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je Stejt department.

Sastanak će se održati u četvrtak u Stejt departmentu, a američku stranu predvodiće državni sekretar Marko Rubio, uz učešće visokih zvaničnika i diplomatskih predstavnika, preneo je Tajms of Izrael. Izraelsku delegaciju predstavljaće ambasador Jehiel Leiter, dok će Liban predstavljati ambasadorka Nada Hamadeh. U razgovorima učestvuju i američki ambasador u Libanu Mišel Isa i pomoćnik državnog sekretara Majk Nidam. Prema navodima Stejt departmenta, Hakabi će tokom