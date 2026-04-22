UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku - Iran zaplenio dva teretna broda u Ormuskom moreuzu nakon napada na tri plovila

Predsednik SAD Donald Tramp produžio je primirje sa Iranom dok lideri te zemlje ne istupe sa jedinstvenim predlogom i dok se ne okončaju pregovori.

On je naveo da je naložio američkoj vojsci da nastavi blokadu Ormuskog moreuza i da u svim drugim aspektima ostane spremna i sposobna, ali da će produžiti primirje dok takav predlog ne bude podnet i dok se pregovori ne okončaju, na ovaj ili onaj način. Iranski pregovarački tim je, preko pakistanskog posrednika, prethodno saopštio američkoj strani da iz različitih razloga u sredu neće biti prisutan u Islamabadu na mirovnim pregovorima i da trenutno nema izgleda za