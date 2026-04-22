Stanje na putevima: Oprez u saobraćaju zbog kiše na pojedinim deonicama

Zbog smanjene vidljivosti, povremene kiše i mokrih kolovoza, vozačima se danas savetuje dodatni oprez u saobraćaju, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim rampama duž autoputeva nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko pet sati, dok se na prelazima Bezdan, Horgoš i Kelebija zadržavanja kreću oko tri sata. Na graničnom prelazu Sremska Rača, teretna vozila na izlaz čekaju približno dva sata, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.