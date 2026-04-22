Glavobolja za Blagojevića: tandem propušta večiti derbi sa Crvenom zvezdom!

Peh za crno-bele Partizan će na gostovanje Crvenoj zvezdi otići oslabljen u poslednjoj liniji, pošto zbog kartona neće moći da računa na Vukašina Đurđevića i Stefana Milića.

Problemi za trenera Srđana Blagojevića nastavili su se posle utakmice u Novom Sadu, gde su izostanci počeli još tokom meča. Milić je dobio žuti karton koji ga automatski eliminiše iz narednog susreta, dok je Đurđević zbog dva žuta kartona morao ranije u svlačionicu, pa će i on preskočiti duel na Marakani. To dodatno komplikuje izbor u defanzivi, jer je i ranije bilo kadrovskih poteškoća. Rešenje bi mogao da bude Nikola Simić, koji se očekuje u startnoj postavi