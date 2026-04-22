Đedović Handanović: Do kraja nedelje 90 odsto usaglašenih stavova sa MOL-om o NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su održani sastanci operativnih i pravnih timova Vlade Srbije i mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i navela kako očekuje da će do kraja ove nedelje biti usaglašeno 90 odsto stavova.

–Juče su bili razgovori operativnih, pravnih timova. Zatvorili smo određen broj pitanja, nastavićemo i u narednim danima. Očekujem da do kraja nedelje imamo oko 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou – rekla je Đedović Handanović za RTS i navela da su istovremeno čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu i Istakla je kako je važno da se nastavljaju razgovori Vlade Srbije sa