Američki ekspert o ratu u Iranu: Tramp traži izlaz iz rupe koju je sam iskopao (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp produžio je u utorak prekid vatre sa Iranom na neodređeno vreme, ali to ne znači da se rat definitivno bliži kraju. Tenzije su opet povišene kada je dan kasnije Iran saopštio da je napao tri broda u Ormuskom moreuzu - koji je odlučio da ipak zatvori posle kratkog otvaranja za prolaz tankera sa naftom. Amerika nastavlja sa pomorskom blokadom iranskih luka i onemogućava prolaz brodovima, što iranski zvaničnici nazivaju "ratnim aktom". Potpredsednik SAD Džej Di Vens otkazao je

Donald Tramp Foto: Tanjug/ AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson U delu američke javnosti, odluka predsednika SAD da produži prekid vatre - samo nekoliko sati pošto je pretio bombardovanjem Irana - tumači se kao pokušaj Trampa da izađe iz rata koji mu nanosi mnogo politčke štete. Zbog skoka cena goriva i drugih poskupljenja u Americi, rejting mu je u padu, što dalje otežava poziciju njegove Republikanske stranke u Kongresu pred međuizbore u novembru. Bendžamin Fridman,