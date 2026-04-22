BCBP: Policija u Srbiji se disciplinuje političkom voljom, a ne profesionalnim standardima i zakonom

Povodom suspenzije policijskog službenika u Novom Sadu nakon intervencije tokom blokade raskrsnice, Mreža integriteta Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) saopštila je danas da je to opasan, već ustaljen obrazac u kojem se policija disciplinuje političkom voljom, a ne profesionalnim standardima i zakonom.

Foto: Srđan Ilić "Državna institucija nadležna za primenu zakona, koja kažnjava zakonito i profesionalno postupanje svojih pripadnika, šalje jasnu poruku drugim pripadnicima policije da je nezakonito ponašanje sa političkom potporom ne samo dozvoljeno, već i poželjno", istakli su iz BCBP u saopštenju. Kako su naveli, tokom mirnog okupljanja građana u petak, 17. aprila, došlo je do verbalnog sukoba, nakon čega su policijski službenici reagovali udaljavanjem lica