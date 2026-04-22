Mladenović: Transport mašina „krtica“ kreće ka Srbiji u junu, stižu u Beograd u septembru

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović izjavio je danas da će transport mašina za bušenje tunela „krtica“ za kopanje metroa, koje su završene i testiraju se u fabrici CRCHI u Kini, početi u junu ove godine i da se očekuje da će stići u Beograd krajem septembra.

Foto: Srđan Ilić „Mašine su proizvedene, one su projektovane i rađene više od godinu dana, a to je jedan vrlo složen i ozbiljan proces. Fabričko testiranje je proces koji će trajati nekoliko nedelja, sa velikim brojem stručnjaka“, rekao je Mladenović novinarima nakon svečane fabrike testiranja u kineskom gradu Čangša. Naveo je i da će se krtice transportovati morskim i rečnim putem i dodao da je to složena operacija koju proizvođač realizuje zajedno sa kompanijom