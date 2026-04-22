Prikupljanje informacija o poslovanju Republičkog zavoda: Da li bi naloga bilo da nisu u pitanju svedoci u slučaju Generalštab? (VIDEO)

Nedelju dana nakon što je ministar kulture Nikola Selaković, iznoseći odbranu pred specijalnim sudom, optužio bivšu direktorku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravku Đukanović za razne zloupotrebe, policija je danas dobila nalog od Višeg tužilaštva da uđe u tu instituciju.

Suđenje Nikoli Selakoviću. Foto: Srđan Ilić Postupak prikupljanja potrebnih obaveštenja, što je prvi korak u eventualnoj istrazi, pokrenulo je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Inače, bivša direktorka Zavoda i njena zamenica prve su javno ukazale na to da Ministarstvo kulture nezakonito pokušava da skine zaštitu sa kompleksa Generalštaba, kako bi tu lokaciju mogli da ustupe investitoru. Više tužilaštvo u Beogradu naložilo