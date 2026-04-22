Srušene garaže u Severnoj Mitrovici čiji su vlasnici Srbi, opštinska inspekcija nije odobrila rušenje

Nešto pre sedam časova jutros počelo je rušenje garaža koje se nalaze u blizini pritvorskog centra u Severnoj Mitrovici, čiji su vlasnici Srbi. Opštinska inspekcija nije odobrila rušenje. Na terenu su i dalje radnici, kamioni i bageri koje obezbeđuje Kosovska policija.

Foto: Insajder/Stefan Goranović Policija je prethodno juče postavila žutu traku i najavila rušenje ovih objekata. Kao razlog za rušenje navedena je bezbednost pritvorskog centra. Međutim, privatni objekti koji se nalaze uz samu ogradu zatvora nisu predmet rušenja. Rušenje prate karabinjeri i Euleks. Na licu mesta je i šef operative KP za region Sever Petrit Fejza, koji nije želeo da daje izjave medijima. Stigao je i inspektor Opštine Severna Mitrovica Veljko