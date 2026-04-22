Lažirali napade medveda da naplate osiguranje

Trojica muškaraca iz Kalifornije osuđena su zbog prevare osiguranja, jer su koristili kostim medveda da bi iscenirali lažne napade na luksuzne automobile.

Na snimku, koji su predali osiguranju kao dokaz, vidi se medved u ‘Rols Rojsu goust’ iz 2010. godine u jezeru Arouhed 28. januara 2024. Slične tvrdnje podnete su istog datuma i na istom mestu za dva luksuzna modela ‘mercedesa’. Ali biolozi iz Kalifornijskog odeljenja za ribu i divlje životinje pregledali su snimak i utvrdili da je na snimku zapravo muškarac u kostimu medveda. Državno odeljenje za osiguranje pokrenulo je „Operaciju Medveđa kandža“, izvršilo pretres