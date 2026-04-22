U Pirotu zaplenjeno skoro 440 kilograma duvana, budžet oštećen za skoro 5 miliona dinara

Pošto je kod njega zaplenjeno skoro 440 kilograma rezanog duvana bez potrebnih dozvola, protiv 64-godišnjeg D.

M. S. iz Pirota podneta je krivična prijava, kažu iz policije. Kako navode, on je tako oštetio budžet Srbije za oko 4.850.000 dinara. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i potrebnih dozvola, namenjenih daljoj prodaju – ističu iz MUP-a. D. M. S. se sumnjiči za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.