Ambasador Francuske se usprotivio Trampu! Ova država bi trebalo da učestvuje na samitu G20 u Americi!

Ambasador Francuske u Južnoj Africi je rekao da bi trebalo dozvoliti da ta država učestvuje na samitu G20 ove godine u SAD iako je američki predsednik Donald Tramp zabranio njen dolazak. - Pošto je Francuska takođe osnivačka članica G20, smatramo naravno da Južna Afrika kao punopravna članica G20 treba da bude na svim sastancima - rekao je novinarima u Johanesburgu ambasador David Martinon. Tramp je posle diplomatskih tenzija između dve zemlje, prošle godine rekao